الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 16:02

الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي

منذ 2 ساعة 13 January، 2025
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