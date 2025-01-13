وسائل إعلام إسرائيلية: 4 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2025 - 14:28

وسائل إعلام إسرائيلية: 4 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 13 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة