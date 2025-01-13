الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: مقتل أكثر من 10 جنود صهاينة وإصابة العشرات خلال الساعات الأخيرة والخسائر في صفوف الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 12:56

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: مقتل أكثر من 10 جنود صهاينة وإصابة العشرات خلال الساعات الأخيرة والخسائر في صفوف الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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