“رويترز” نقلا عن مسؤول مطلع: إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى إلى تل أبيب وحماس للموافقة عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 11:24

“رويترز” نقلا عن مسؤول مطلع: إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى إلى تل أبيب وحماس للموافقة عليها

منذ 22 mins 13 January، 2025
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