اعلام العدو: سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة جراء انهيار مبنى بعد إصابته بصاروخ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 11:24

اعلام العدو: سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة جراء انهيار مبنى بعد إصابته بصاروخ

منذ 33 mins 13 January، 2025
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