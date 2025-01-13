استشارات نيابية ملزمة في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة الجديدة

انطلقت صباح اليوم الاثنين أولى استحقاقات العهد الرئاسي الجديد، مع إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية.

بدأت الاستشارات عند الساعة الثامنة صباحًا في قصر بعبدا، حيث بدأ الرئيس جوزاف عون باستقبال الكتل النيابية تباعًا للتشاور. ومن المقرر أن تعلن الرئاسة اللبنانية اسم الرئيس المكلف في ختام الاستشارات.

مواقف النواب من الاستشارات :



النائب الياس بوصعب : لم أسمِّ أحدًا لرئاسة الحكومة، وأعرب عن قلقي من تعميق الانقسامات بين الفرقاء السياسيين.

: لم أسمِّ أحدًا لرئاسة الحكومة، وأعرب عن قلقي من تعميق الانقسامات بين الفرقاء السياسيين. النائب جميل السيد : إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام، سيكون صوتي لميقاتي، أما إذا لم تتساوَ، فلن أسمّي أحدًا.

: إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام، سيكون صوتي لميقاتي، أما إذا لم تتساوَ، فلن أسمّي أحدًا. النائب أديب عبدالمسيح : سأتماشى مع قرار المعارضة وسأسمي القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة.

: سأتماشى مع قرار المعارضة وسأسمي القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة. النائب جان طالوزيان : سميّتُ نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

سميّتُ نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة. النائب عبدالرحمن البزري : سميّتُ الرئيس نجيب ميقاتي.

: سميّتُ الرئيس نجيب ميقاتي. النائب أسامة سعد : سميّتُ القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة.

: سميّتُ القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة. النائب جهاد الصمد : سميّتُ نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة لأنه حافظ على استمرارية الشرعية.

سميّتُ نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة لأنه حافظ على استمرارية الشرعية. النائب ميشال ضاهر : سميّتُ القاضي نواف سلام، وسأقف إلى جانب أي رئيس يصل إلى الحكومة.

: سميّتُ القاضي نواف سلام، وسأقف إلى جانب أي رئيس يصل إلى الحكومة. النائب بلال الحشيمي سمّى نجيب ميقاتي: استمراريته توفر ضمانة لتحقيق الاستقرار.

استمراريته توفر ضمانة لتحقيق الاستقرار. النائب شربل مسعد : سمّيت القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة.

: سمّيت القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة. النائب غسان سكاف : سمّيت نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الأولى للعهد .

سمّيت نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الأولى للعهد . النائب حيدر ناصر : سميّتُ نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة لما هو في خير المصلحة العامة وعدم الذهاب إلى تفرقة سياسية.

: سميّتُ نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة لما هو في خير المصلحة العامة وعدم الذهاب إلى تفرقة سياسية. النائب عبد الكريم كبّارة : سميّتُ نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

سميّتُ نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة. النائب بولا يعقوبيان: سمّيتُ القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

سمّيتُ القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة. النائب إبراهيم منيمنة : آثرنا بعد نقاش مع فريقنا أن ننسحب لصالح نواف سلام لنؤمن التوافق للوصول إلى ترجمة العناوين السياسية التي كنا نطمح لها. سميت نواف سلام وهي فرصة يجب عدم تضييعها

آثرنا بعد نقاش مع فريقنا أن ننسحب لصالح نواف سلام لنؤمن التوافق للوصول إلى ترجمة العناوين السياسية التي كنا نطمح لها. سميت نواف سلام وهي فرصة يجب عدم تضييعها النائب سينتيا زرازير القاضي : سمّيت نواف سلام لأنه من خارج المنظومة .

سمّيت نواف سلام لأنه من خارج المنظومة . النائب ملحم خلف سمّى نواف سلام : لضرورة أن يلتحق بالرئيس أشخاص من خارج الطبقة.

لضرورة أن يلتحق بالرئيس أشخاص من خارج الطبقة. النائب حليمة قعقور اعلنت تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة.

اعلنت تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة. ا لنائب نجاة صليبا: سمّيتُ نواف سلام لرئاسة الحكومة.

سمّيتُ نواف سلام لرئاسة الحكومة. النائب الياس جرادة: سميّتُ نواف سلام لرئاسة الحكومة.

سميّتُ نواف سلام لرئاسة الحكومة. النائب فراس حمدان: سمّيتُ نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة بحصيلة 12 صوتًا لصالح نواف سلام، بينما حصل الرئيس نجيب ميقاتي على 8 أصوات، إذا احتُسب معها صوت النائب جميل السيد لميقاتي، فيما سُجِّل صوت واحد بلا تسمية.

وتبدأ المرحلة الثانية والأخيرة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

المصدر: موقع المنار