قناة 13العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير: يمكن القول بحذر أننا نقترب من إمكانية إتمام صفقة الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 11:24

قناة 13العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير: يمكن القول بحذر أننا نقترب من إمكانية إتمام صفقة الأسرى

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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