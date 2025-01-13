قناة 14 العبرية: بعد الفشل في التعامل مع بيت حانون سيتم خلال الأيام القادمة إجراء تبديلات واسعة في القوات الإسرائيلية بمنطقة شمال القطاع بين المناطق المختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 11:24

قناة 14 العبرية: بعد الفشل في التعامل مع بيت حانون سيتم خلال الأيام القادمة إجراء تبديلات واسعة في القوات الإسرائيلية بمنطقة شمال القطاع بين المناطق المختلفة

منذ 2 ساعة 13 January، 2025
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