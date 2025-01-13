اعلام العدو: وقوع حدث أمني ضد قوات الجيش الإسرائيلي شمالي غزة التفاصيل لاحقًا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 08:18

اعلام العدو: وقوع حدث أمني ضد قوات الجيش الإسرائيلي شمالي غزة التفاصيل لاحقًا

منذ 11 mins 13 January، 2025
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