5 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2025 - 03:42

5 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة

منذ 29 mins 13 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة