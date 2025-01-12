الدفاع المدني: انتشال جثامين 16 شهيدا من بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب جنوب لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها الاحد انتشال جثامين 11 شهيدا من بلدة طيرحرفا و5 شهداء من بلدة علما الشعب جنوب لبنان، ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي.

وقال البيان إن “فرق البحث والإنقاذ التابعة لها تمكنت وبتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيداً من بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى جثمانين وأشلاء 5 شهداء من بلدة علما الشعب، في إطار جهودها المستمرة للبحث عن المفقودين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان”، وتابع “قد تم تسليم الجثامين والأشلاء إلى الجهات المعنية لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هويات الشهداء”.

واشار البيان الى ان “فرق الإنقاذ تستمر في العمل اليومي المتواصل بالتعاون مع الجيش، بهدف العثور على جميع المفقودين، حيث سيتم استكمال عمليات المسح في المناطق المستهدفة وفق الخطة المعتمدة”.

من جهة ثانية، لفت البيان الى ان “فرق الدفاع المدني عملت على تأمين السلامة العامة في بلدة أرزون، بالتزامن مع قيام الجيش بتفجير مخلفات العدوان الإسرائيلي على البلدة، في خطوة تهدف إلى إزالة التهديدات التي تشكلها هذه المخلفات على حياة السكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام