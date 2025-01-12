شهيد برصاص قوات الاحتلال في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 20:00

شهيد برصاص قوات الاحتلال في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 16 mins 12 January، 2025
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