 الرئيس جوزاف عون  يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هنأه فيه لانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 20:00

 الرئيس جوزاف عون  يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هنأه فيه لانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية

منذ 42 mins 12 January، 2025
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