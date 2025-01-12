ترامب: انها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 18:26

ترامب: انها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا

منذ 2 ساعة 12 January، 2025
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