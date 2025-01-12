الاعلام العبري: وصول الوفد الإسرائيلي المفاوض بقيادة رئيس الموساد إلى العاصمة القطرية الدوحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2025 - 16:54

الاعلام العبري: وصول الوفد الإسرائيلي المفاوض بقيادة رئيس الموساد إلى العاصمة القطرية الدوحة

منذ 1 ساعة 12 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة