“معاريف”: حماس جهزت عددا كبيرا من العبوات الناسفة في الميدان والكثير من مسلحيها يتجولون شمالي القطاع بصواريخ مضادة للدروع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 12:18

“معاريف”: حماس جهزت عددا كبيرا من العبوات الناسفة في الميدان والكثير من مسلحيها يتجولون شمالي القطاع بصواريخ مضادة للدروع

منذ 53 mins 12 January، 2025
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