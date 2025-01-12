“إسرائيل اليوم” العبرية: تنتقل الأنظار الإسرائيلية أحيانًا إلى مناطق أخرى، كما حدث أول أمس بعد الظهر في هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في اليمن، ولكن غزة كانت وستبقى المحور المُلتهب الذي يتطلب قرارات صعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 12 2025 - 12:16

“إسرائيل اليوم” العبرية: تنتقل الأنظار الإسرائيلية أحيانًا إلى مناطق أخرى، كما حدث أول أمس بعد الظهر في هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في اليمن، ولكن غزة كانت وستبقى المحور المُلتهب الذي يتطلب قرارات صعبة

منذ 1 ساعة 12 January، 2025
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