المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: العدو الإسرائيلي أخرج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 10:44

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: العدو الإسرائيلي أخرج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة

منذ 2 ساعة 12 January، 2025
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