اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 09:12

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 26 mins 12 January، 2025
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