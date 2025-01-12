“معاريف” العبرية-آفي أشكينازي: لم يعد لدى “إسرائيل” ما تفعله في أي جزء من غزة، لا في الشمال، ولا في الوسط، ولا في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2025 - 09:12

“معاريف” العبرية-آفي أشكينازي: لم يعد لدى “إسرائيل” ما تفعله في أي جزء من غزة، لا في الشمال، ولا في الوسط، ولا في الجنوب

منذ 31 mins 12 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة