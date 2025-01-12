“معاريف” العبرية-آفي أشكينازي: إن ثمن الدم الذي ندفعه في شمال قطاع غزة لا يُطاق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 09:12

“معاريف” العبرية-آفي أشكينازي: إن ثمن الدم الذي ندفعه في شمال قطاع غزة لا يُطاق

منذ 37 mins 12 January، 2025
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