شـهيدان وعدد من المصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 07:40

شـهيدان وعدد من المصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 42 mins 12 January، 2025
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