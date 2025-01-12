الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وأميركا اللاتينية هي مركز النضال ضد الفاشية ولا أحد في فنزويلا يريد التدخل العسكري والعقوبات والعنف نحن نريد الحرية والديمقراطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2025 - 04:36

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وأميركا اللاتينية هي مركز النضال ضد الفاشية ولا أحد في فنزويلا يريد التدخل العسكري والعقوبات والعنف نحن نريد الحرية والديمقراطية

منذ 51 mins 12 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة