“إسرائيل هيوم” عن اللواء المتقاعد بجيش الاحتلال يعقوب ناجل: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا في الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 04:36

“إسرائيل هيوم” عن اللواء المتقاعد بجيش الاحتلال يعقوب ناجل: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا في الحرب

منذ 52 mins 12 January، 2025
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