سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل موقع قيادة وحدة الهندسة لجيش العدو في محور “نتساريم” بصواريخ (107) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 23:58

سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل موقع قيادة وحدة الهندسة لجيش العدو في محور “نتساريم” بصواريخ (107)

منذ 1 ساعة 11 January، 2025
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