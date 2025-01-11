الأمن الداخلي: توقيف مروّج مخدرات ينشط في الضاحية ومحيطها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت توقيف مروّج مخدرات ينشط في الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وترويجها”، وتابع “بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات؛ لتحديد هويّة المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدِّرات ينشط بعمليات الترويج في ضمن منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها، وهو المدعو: ا. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا مخدّرات، سرقة، ضرب وتحرّش”.

ولفت البيان الى انه “بتاريخ 07-01-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات، في محلّة حيّ السلّم على متن دراجة آليّة نوع لاندي لون أسود دون لوحات”، واوضح انه “بتفتيشه والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي: 28 كيسًا بداخله مادّة حشيشة الكيف، 3 أكياس بداخلها مادّة الماريجوانا، 88 طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين، 4 حبوب مخدِّرة، مسدّس حربي مع ممشط وطلقتَين، هاتف خلوي ومبلغ مالي”.

واشار البيان الى انه “بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتجارة المخدرات وترويجها في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها”، وتابع “أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام