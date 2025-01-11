القوات المسلحة اليمنية: نجدد التأكيد على استمرارنا في تأدية واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2025 - 22:26

القوات المسلحة اليمنية: نجدد التأكيد على استمرارنا في تأدية واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة

منذ 18 mins 11 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة