القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” وعددا من القطع الحربية التابعة لها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 22:24

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” وعددا من القطع الحربية التابعة لها

منذ 21 mins 11 January، 2025
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