مكتب “نتنياهو” يؤكد إيفاد رئيسي الموساد و”الشاباك” ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين في الجيش “الإسرائيلي” والمستشار السياسي لمكتب رئيس الوزراء إلى قطر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 19:20

مكتب “نتنياهو” يؤكد إيفاد رئيسي الموساد و”الشاباك” ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين في الجيش “الإسرائيلي” والمستشار السياسي لمكتب رئيس الوزراء إلى قطر

منذ 18 mins 11 January، 2025
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