كتائب شهداء الأقصى–جنين: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لبلدة قباطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2025 - 14:42

كتائب شهداء الأقصى–جنين: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لبلدة قباطية

منذ 35 mins 11 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة