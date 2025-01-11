المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ واحد من جنوب قطاع غزة نحو موقع كرم أبو سالم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 11 2025 - 11:38

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ واحد من جنوب قطاع غزة نحو موقع كرم أبو سالم

منذ 17 mins 11 January، 2025
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