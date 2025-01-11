موقع “كان” العبري: هوكشتاين أعلن أن الولايات المتحدة ضمنت انسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل انتهاء وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 11 2025 - 11:36

موقع “كان” العبري: هوكشتاين أعلن أن الولايات المتحدة ضمنت انسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل انتهاء وقف إطلاق النار

منذ 23 mins 11 January، 2025
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