الدفاع المدني في غزة: 10% من حالات القصف الإسرائيلي تسببت بتبخر أجزاء من جثامين الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 06:58

الدفاع المدني في غزة: 10% من حالات القصف الإسرائيلي تسببت بتبخر أجزاء من جثامين الشهداء

منذ 56 mins 11 January، 2025
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