وسائل اعلام روسية: اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 03:54

وسائل اعلام روسية: اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية

منذ 12 mins 11 January، 2025
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