مصادر فلسطينية: إصابات لعدد من الشبان خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 03:54

مصادر فلسطينية: إصابات لعدد من الشبان خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمخيم العروب شمال الخليل

منذ 1 ساعة 11 January، 2025
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