وزارة الصحة اليمنية: شهيد و9 جرحى في حصيلة غير نهائية للعدوان الثلاثي على صنعاء والحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 23:02

وزارة الصحة اليمنية: شهيد و9 جرحى في حصيلة غير نهائية للعدوان الثلاثي على صنعاء والحديدة

منذ 45 mins 10 January، 2025
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