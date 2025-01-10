سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 21:22

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح

منذ 30 mins 10 January، 2025
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