الجبهة الشعبية: المسيرات المليونية في ساحة السبعين في صنعاء كل يوم جمعة تعبّر بوضوح عن وحدة الموقف اليمني ودعمه الثابت لغزة وفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 21:22

الجبهة الشعبية: المسيرات المليونية في ساحة السبعين في صنعاء كل يوم جمعة تعبّر بوضوح عن وحدة الموقف اليمني ودعمه الثابت لغزة وفلسطين

منذ 53 mins 10 January، 2025
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