إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2025 - 21:22

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة