الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 21:20
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الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح
منذ 1 ساعة
10 January، 2025
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