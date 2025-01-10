الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 21:20

الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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