الخارجية الإيرانية: العدوان على اليمن تزامنًا مع التظاهرات المليونية الداعمة لفلسطين مؤشر على شراكة أمريكا وبرطانيا في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 19:40

الخارجية الإيرانية: العدوان على اليمن تزامنًا مع التظاهرات المليونية الداعمة لفلسطين مؤشر على شراكة أمريكا وبرطانيا في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

منذ 38 mins 10 January، 2025
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