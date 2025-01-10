وزارة الصحة: استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح من جراء غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طيردبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 17:54

وزارة الصحة: استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح من جراء غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طيردبا

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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