مراسل المنار: العدو الصهيوني نفذ تفجيرا في بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 17:54

مراسل المنار: العدو الصهيوني نفذ تفجيرا في بلدة عيتا الشعب

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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