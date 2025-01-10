معاريف العبرية: بحسب الاستطلاع التي أجرته الصحيفة ستحصل المعارضة الإسرائيلية الحالية على الأكثرية في الكنيست لو أجريت الانتخابات اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 10:02

معاريف العبرية: بحسب الاستطلاع التي أجرته الصحيفة ستحصل المعارضة الإسرائيلية الحالية على الأكثرية في الكنيست لو أجريت الانتخابات اليوم

منذ 2 ساعة 10 January، 2025
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