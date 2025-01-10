مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائياً لـ”إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 00:02

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائياً لـ”إسرائيل”

منذ 24 mins 9 January، 2025
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