الرئيس الأميركي جو بايدن: جوزاف عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان و”إسرائيل” اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2025 - 22:30

الرئيس الأميركي جو بايدن: جوزاف عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان و”إسرائيل” اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل

منذ 1 ساعة 9 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة