“والاه” العبري : منذ بداية الحرب، تم إطلاق حوالي 40 صاروخ أرض-أرض و320 طائرة مسيّرة من اليمن باتجاه “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 19:24

“والاه” العبري : منذ بداية الحرب، تم إطلاق حوالي 40 صاروخ أرض-أرض و320 طائرة مسيّرة من اليمن باتجاه “إسرائيل”

منذ 6 mins 9 January، 2025
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