الاعلام العبري: العبوة الناسفة التي انفجرت أمس تحت دبابة في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود من الكتيبة 46 كانت ذات قوة استثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 17:52

الاعلام العبري: العبوة الناسفة التي انفجرت أمس تحت دبابة في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود من الكتيبة 46 كانت ذات قوة استثنائية

منذ 33 mins 9 January، 2025
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