السفير الايراني مجتبى أماني: أبارك الشعب اللبناني والعماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية والتوافق يجب ان يكون مستمراً في نهج الحكومة الجديدة لمواجهة التهديد المستمر على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 16:20

السفير الايراني مجتبى أماني: أبارك الشعب اللبناني والعماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية والتوافق يجب ان يكون مستمراً في نهج الحكومة الجديدة لمواجهة التهديد المستمر على لبنان

منذ 51 mins 9 January، 2025
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