رويترز: بايدن يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة ويلغى سفره إلى إيطاليا لمتابعة الأمر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2025 - 08:36

رويترز: بايدن يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة ويلغى سفره إلى إيطاليا لمتابعة الأمر

منذ 59 mins 9 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة